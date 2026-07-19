Fenerbahçe'den 5 oyuncu için sakatlık açıklaması
Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.
- Tedavi süreci olumlu ilerleyen Vedat Muriqi salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladı ve yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanıyor.
- Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürüyor ve kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edilecek.
- Diego Carlos antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı ve yakın zamanda idmanların tamamına katılacak.
- Hazırlık maçları ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
- Dominik Livakovic'in tedavisine başlandı ve yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Bu oyuncular dışında sakatlığı bulunan futbolcu bulunmuyor.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, tedavi süreci olumlu ilerleyen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ve yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de ayrılık çanları 7 isim için çalıyor
NENE BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, oyuncunun kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği aktarıldı.
Diego Carlos'un antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ve yakın zamanda idmanların tamamına katılmasının planlandığı kaydedildi.
Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
2-3 HAFTA FORMASINDAN UZAK KALACAK
Milli takımda forma giydiği son karşılaşmada sakatlanan Dominik Livakovic'in ise tedavisine başlandığı ve Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, bu oyuncular dışında sakatlığı bulunan futbolcu olmadığı belirtildi.