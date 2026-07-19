Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, tedavi süreci olumlu ilerleyen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ve yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi.

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NENE BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, oyuncunun kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği aktarıldı.

Diego Carlos'un antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ve yakın zamanda idmanların tamamına katılmasının planlandığı kaydedildi.

Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe antrenmanından

2-3 HAFTA FORMASINDAN UZAK KALACAK

Milli takımda forma giydiği son karşılaşmada sakatlanan Dominik Livakovic'in ise tedavisine başlandığı ve Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, bu oyuncular dışında sakatlığı bulunan futbolcu olmadığı belirtildi.



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