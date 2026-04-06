MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan MHP'li Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir."

MHP İstanbul İl Başkanı Selim Sertel de X'teki hesabından MHP'li Yalçın'ın konuya ilişkin paylaşımını retweet yaptı.

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan 27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları ise kafaları karıştırmıştı.

