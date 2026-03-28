MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yönter'in istifası ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulu yeni dönem açılışında konuştu. Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Bahçeli, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA MHP Genel Başkanı Bahçeli: Küresel güç olmamız için yeni bir imkan doğdu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili gelen soruyu cevaplayan Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında çevre ülkeler dahil olmak üzere dünyada ülkeler arası çatışmalara fırsat vermeyecek bir barış ortamının sağlanması için çaba sarf ediliyor. Bugünkü siyasi iktidar barışın sağlanması, silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber şu an için Türkiye'yi savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Bugünkü değerli yönetime başta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere başarılar diliyorum. Temennimiz en kısa zamanda silahların susmasıdır. Rejim değişikliği olacaksa bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalıdır."

BAHÇELİ'DEN YÖNTER'İN İSTİFASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Devlet Bahçeli, gelen bir başka soru üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının perde arkasını anlattı. Yönter'in partiye çok değerli katkıları olduğunu hatırlatan Devlet Bahçeli, "Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadelerini kullanmıştı.

