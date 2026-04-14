Avrupa’da yürürlüğe giren yeni dijital Giriş/Çıkış Sistemi sistemi EES, ilk hafta sonunda havalimanlarında ciddi aksamalara yol açtı. Saatler süren kuyruklar ve yaşanan kaosun ardından isyan bayrağı çeken havayolu şirketleri, sistemin yaz sonuna kadar askıya alınması için Avrupa Komisyonu’na acil çağrıda bulundu. Milano’daki bir havalimanında yaşananlar ise krizin boyutunu gözler önüne serdi. Uzun kuyruklar nedeniyle onlarca yolcu uçağa yetişemezken, saatlerce bekleyen bazı yolcuların fenalaştığı bildirildi.

Avrupa Birliği tarafından 10 Nisan itibariyle hayata geçirilen Giriş/Çıkış Sistemi (EES), uygulamanın ilk günlerinde ciddi operasyonel sorunlarla gündeme geldi. Schengen bölgesinde 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren sistem, özellikle hafta sonu yoğunluğunda havalimanlarında uzun kuyruklara neden oldu. Pasaport kontrol noktalarında üç saati aşan kuyruklar oluşurken, yüzlerce yolcu uçuşunu kaçırdı.

AB’nin yeni Schengen kararı isyan çıkardı! Havalimanları kilitlendi, yolcular fenalaştı

EES SİSTEMİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

EES, Schengen bölgesine giriş ve çıkışların tamamen dijital olarak kaydedilmesini amaçlıyor. Yeni sistemle birlikte pasaportlara fiziksel damga basılması uygulaması sona eriyor. Bunun yerine yolcuların pasaport bilgileri, yüz tanıma verileri ve parmak izleri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor.

Sistem, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden kişileri kapsıyor. Turistik ya da iş amaçlı gelen, vize muafiyeti bulunan yolcular da bu uygulamaya dahil ediliyor. Buna karşılık AB vatandaşları ile Schengen ülkelerinde oturma izni olan kişiler sistem dışında tutuluyor. Ayrıca diplomatik statüye sahip bazı yolcular ve görevli personel için de muafiyetler söz konusu.

EES şu anda aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın da bulunduğu toplam 29 Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Amaç, uzun vadede sınır güvenliğini artırmak ve giriş-çıkış süreçlerini hızlandırmak olsa da ilk günlerde sistemin altyapısal yükü kaldıramadığı görüldü.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TEPKİLER BÜYÜYOR

Havacılık sektöründen devreye alınan sisteme yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. ACI Europe ve Airlines for Europe tarafından yapılan ortak açıklamada, yürürlüğe giren sistemin havalimanlarında kaosa yol açtığı belirtildi. Açıklamada, haftalardır dile getirilen operasyonel risklerin gerçeğe dönüştüğü vurgulandı. Airlines for Europe (A4E)’nin daha sonra yaptığı ayrı açıklamada ise durum “başlangıç sorunu değil, sistematik bir çöküş” olarak nitelendirildi.

A4E’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Havayolları uçuşları zamanında gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak EES’nin devreye alınması, kontrolümüz dışındaki gecikmeler ve aşırı bekleme süreleri nedeniyle yolcuların uçuşlarını kaçırmasına yol açtı.”



Milano’daki bir havalimanında yaşananlar ise krizin boyutunu gözler önüne serdi. Uzun kuyruklar nedeniyle onlarca yolcu uçağa yetişemezken, saatlerce bekleyen bazı yolcuların fenalaştığı bildirildi. Yaklaşık 100 kişinin uçağını kaçırdığı, bazı yolcuların ise uçağın kalktığını ancak sıra kendilerine geldiğinde öğrendiği iddia edildi.

'ACİL ASKIYA ALINSIN' ÇAĞRISI

Havayolu şirketleri, EES’nin tamamen karşısında olmadıklarını ancak mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu belirtiyor. A4E, çözüm olarak Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunarak sistemin yaz sonuna kadar tamamen ya da kısmen askıya alınmasını talep etti. Sektör temsilcileri, gerekli teknik ve operasyonel düzenlemeler yapılmadan sistemin uygulanmasının, yaz sezonunda çok daha büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

