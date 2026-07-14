Şanlıurfa'da hastanede bebek kaçırma girişimi! Sahte hemşirenin planı son anda bozuldu
Şanlıurfa'da hastaneye hemşire kılığında giren bir kadın, yenidoğan servisinden bebek kaçırmaya teşebbüs etti. Durumdan şüphelenen hastane görevlisinin yanından ayrılmaması üzerine bebeği bırakarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- Olay, dün gece saat 03.40 sıralarında yaşandı.
- Hemşire kılığındaki H.İ.Ö. isimli kadın, yeni doğan servisinden bir bebeği yoğun bakıma götüreceğini söyleyerek aldı.
- Şüphelenen hastane görevlisi kadına refakat etti.
- Refakat nedeniyle paniğe kapılan kadın bebeği bırakarak kaçtı.
- Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği kadını Eyyübiye ilçesinde yakaladı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bebek kaçırma girişimi paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre hemşire kılığında hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yeni doğan servisinden bir bebek alarak yoğun bakıma götüreceğini söyledi.
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PANİĞE KAPILIP KAÇTI
Durumdan şüphelenen hastane görevlisi, hemşire kılığındaki kadına refakat etti. Görevlinin yanından ayrılmaması üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesini üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye ilçesinde yakalayarak emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.