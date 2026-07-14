Şanlıurfa'da hastaneye hemşire kılığında giren bir kadın, yenidoğan servisinden bebek kaçırmaya teşebbüs etti. Durumdan şüphelenen hastane görevlisinin yanından ayrılmaması üzerine bebeği bırakarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bebek kaçırma girişimi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre hemşire kılığında hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yeni doğan servisinden bir bebek alarak yoğun bakıma götüreceğini söyledi.

PANİĞE KAPILIP KAÇTI

Durumdan şüphelenen hastane görevlisi, hemşire kılığındaki kadına refakat etti. Görevlinin yanından ayrılmaması üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak kaçtı.

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GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesini üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye ilçesinde yakalayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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