Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, 5 gollü maçta mağlup oldu
Beşiktaş, Slovakya kampındaki altıncı hazırlık maçında karşılaştığı Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.
Özetle DinleBeşiktaş, 5 gollü maçta mağlup oldu
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Spor 2 dk önce
Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlık maçlarında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu ve Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
- Beşiktaş altıncı hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşılaştı.
- Spartak Trnava maçında Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
- Beşiktaş günün diğer maçında Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, altıncı hazırlık maçında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı.
Antona Malatinskeho'da oynanan karşılaşmaya siyah beyazlılar, Doğan, Djalo, Emirhan, Taylan, Rıdvan, Salih, İlhan, Ndidi, Orkun, Cerny ve Semih 11'iyla başladı.
Beşiktaş, Spartak Trnava karşısında sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Siyah beyazlılar, günün diğer maçında Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
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