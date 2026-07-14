CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Başkan Güner'in de aralarında olduğu şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylelikle gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.

İFADESİNDE NE ANLATTI?

Güner ifadesinde, "Menkul ve gayrimenkullerin tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmişlerdir" dedi.

Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi

Mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin soruyu da cevaplayan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve Belediye Meclisi Huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. Yukarıda ikamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin üç bölü dört hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup, annem tarafından kullanılmaktadır. Bu menkul ve gayrimenkullerin tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmişlerdir. Kripto hesabım yoktur" dedi.

Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi

Adına kayıtlı şirket bulunup bulunmadığı sorusunu da cevaplayan Güner, "Adıma kayıtlı ya da ortağı, yöneticisi olduğum herhangi bir şirket ya da firma yoktur" beyanında bulundu.

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