ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri için daha önce duyurulan yüzde 20'lik ödeme planından vazgeçtiklerini belirterek, bunun yerine Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının esas alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni kararını duyurdu.

Trump, "Petrol, ABD ordusunun gücü sayesinde hiç olmadığı kadar akıyor. Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemilere açık. İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemiler ile İran yükü taşıyan gemilere ise tam abluka uygulanacak. Orta Doğu liderleriyle yaptığımız görüşmelerin ardından, daha önce açıkladığımız yüzde 20'lik ücreti Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

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