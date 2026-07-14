Anadolu Ajansı
Samsunspor, Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Özetle DinleSamsunspor, Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor 2 dk önce
Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Futbolcu, bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldı.
- Antrenmanlardaki performansı dikkat çekti.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi.
Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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