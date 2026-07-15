Wilfried Singo'nun Galatasaray’dan yıllık 4,8 milyon avro aldığını öğrenen İnter, bu rakamı fazla bulunca transferden çekilme kararı aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in, Galatasaray’da forma giyen Wilfried Singo için yürüttüğü transfer değerlendirmesi sonuçlandı. İtalyan basınında yer alan habere göre İnter, kadrosuna Fildişili yıldızı katmak için girişimde bulundu. Oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’dan yıllık 4,8 milyon avro aldığını öğrenen İnter, bu rakamı fazla bulunca transferden çekilme kararı aldı. Böylece Galatasaray’a resmî teklif gelmeden transfer suya düştü.

Wilfried Singo

‘60 MİLYONA GİDER’ DEMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wilfried Singo’nun kalitesini gösterdiğini ve taliplerinin giderek arttığını söylerken “Singo için 60 milyon avroları görürsek kimse şaşırmasın” ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fildişili oyuncunun güncel piyasa değeri 23 milyon avro olarak gösteriliyor. Ancak sarı kırmızılılar 40 milyon avrodan aşağı bir fiyata Wilfried Singo’nun gidişine onay vermeyi düşünmüyor.

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