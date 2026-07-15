Mason Greenwood'dan Aziz Yıldırım'a teşekkür
Fenerbahçe'ye 4 yıllığına imza atan İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli formayı giymek ve taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Greenwood, transferindeki emekleri için Başkan Aziz Yıldırım'a da teşekkür etti.
- Fenerbahçe, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Sarı-lacivertli kulüp, Greenwood için Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
- Greenwood, transferiyle ilgili heyecanlı olduğunu ve Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu belirtti.
- Futbolcu, takım olarak hedeflerinin ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.
- Greenwood, Fenerbahçe taraftarının büyük ilgisini hissettiğini ve Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'dan İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Fenerbahçe, Greenwood'u resmen duyurdu: Kulüp tarihinin en pahalısı
"BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Transferine ilişkin konuşan Greenwood, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı." dedi.
"VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"
Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu belirten İngiliz yıldız, "Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benime ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Fenerbahçe'ye gidip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum." diye konuştu.
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonluk hedefleri hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz takım olarak olabileceğimizin en iyisi olmak. Elbette ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da çok önemli. Umarım bunları başarabiliriz. Taraftarlar gerçekten çılgın. Çok çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bana, aileme ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdiler. Onların varlığını gerçekten fazlasıyla hissettik. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.