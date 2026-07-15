Fenerbahçe, Greenwood’dan sonra flaş bir hamle daha yaptı. Marsilya’dan Manchester’a geçen Kamer-Çetin ikilisi Barcelona’nın opsiyon hakkını kullanmadığı yıldız için temaslarda bulundu. Rashford, Dünya Kupası sonrasında kararını verecek…

Şampiyonluk için gözünü karartan Fenerbahçe, Mason Greenwood’dan sonra bir dünya yıldızının daha peşine düştü. Sarı lacivertliler son dönemde Galatasaray ile adı anılan Marcus Rashford için girişimlerde bulundu. Greenwood ile Marsilya’da bir araya gelen yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, İngiliz oyuncu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı. Çocuğunun doğum günü sebebiyle Manchester’da olan ve Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için Marsilya’ya gelen Greenwood, görüşme sonrası özel uçakla geri döndü. Fenerbahçe’nin iki yöneticisi Greenwood’u almak için Manchester’a gitti.

Marcus Rashford

BİZE KAÇA OLUR?

Ancak sarı lacivertlilerin amacının sadece Greenwood’u getirmek değil bomba bir transfer görüşmesi daha yapmak olduğu ortaya çıktı. Kamer-Çetin ikilisi, tapusu Manchester United’da olan ve geçen sezon Barcelona’da kiralık olarak oynayan Marcus Rashford ile ilgili temaslarda bulundu. Katalan ekibinin opsiyon hakkını kullanmadığı 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun ManU ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, United’ın 30 milyon avroluk bonservis isteğini düşürmek için pazarlığa başladı. Dünya Kupası’nda olan Rashford, turnuva sonrasında kararını verecek. Yıldız oyuncuyu Bayern, Arsenal ve Tottenham da istiyor.

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