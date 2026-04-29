Galatasaray Çağdaş Faktoring, önemli bir transfere imza atarak, Fenerbahçe Opet'in oyun kurucusu Sevgi Uzun ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki milli yıldızın transferi 1 Haziran'dan sonra resmen açıklanacak.

Galatasaray, kadın basketbolunda flaş bir transfere imza atarak, Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u renklerine bağladı.

Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyen ikinci Türk basketbolcu: Sevgi Uzun

ANLAŞMA 2 YILLIK

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, 29 yaşındaki milli guard ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sevgi Uzun transferi 1 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklanacak.

A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan Uzun, son 3 yıldır Fenerbahçe'de forma giyiyor. Genç oyunculara liderlik edecek bir ismi kadrosuna kazandıran sarı-kırmızılılar, tecrübeli guard ile hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sevgi Uzun, 2024'te Dallas Wings'teki çaylak sezonunda 40 maçın hepsinde yer aldı ve maç başına ortalama 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist ile oynadı.

SEVGİ UZUN'UN KARİYERİ

İstanbul'da 25 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelen Sevgi Uzun, basketbola Beşiktaş altyapısında başladı. Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarını giydikten sonra 2023'te yeniden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşayarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayen oyuncu, 2018 yılından bu yana A Milli Takım'da görev yapıyor. 2024'te Dallas Wings'e transfer olarak "WNBA'de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu" ünvanını elde eden Sevgi, daha sonra Phoenix Mercury ve Chicago Sky'da forma giydi.

