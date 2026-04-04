Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti ve seride durumu 3-0 yaparak namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 87-76 kazandı ve seride durumu 3-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe Opet, namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ, TOPLAMDA YİRMİNCİ ŞAMPİYONLUK

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 20’de 20 yaparak namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final, yarı final ve final serisinde oynadığı 7 maçı da kazanarak, 27’de 27 yaptı ve namağlup 4. kez şampiyon oldu. Sarı lacivertliler bu tablo ile üst üste sekizinci, toplamda ise 20 şampiyonluğuna ulaştı.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nın ardından ligde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet’in sıradaki hedefi ise Kadınlar EuroLeague Şampiyonluğu.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İlk çeyreğin başında iki takım da hücumda zorlanırken Fenerbahçe Opet, Olcay Çakır Turgut'un serbest atışlarıyla 4. dakikayı 9-4 üstün tamamladı. 7. dakikada sarı-kırmızılılar, Kuier'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 15-13. Rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrası boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, birinci periyodu 22-17 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Konuk ekip, Sevgi Uzun'un 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Galatasaray Çağdaş Faktoring Johannes'in üst üste kaydettiği basketlerle rakibine karşılık verirken, sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-40 üstün gitti.

SARI LACİVERTLİLER ÜSTÜNLÜĞÜ HİÇ KAYBETMEDİ

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı 14 sayılık seriyle 26. dakikada farkı 19 sayıya (40-59) çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 69-53 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli yöneticiler de mücadeleyi saha kenarından takip etti.

