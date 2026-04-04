Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Mert Hakan Yandaş, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşmadaki kararıyla tahliye edildi. Mert Hakan Yandaş, tahliye olmasının ardından Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma" kapsamında yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. İstanbul 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Mert Hakan hakkında tahliye kararı verdi. İstanbul 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Mert Hakan hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Mert Hakan Yandaş, Yaz Yıldırım’la görüntülü konuştu

Tahliye kararı sonrası Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne dönen Mert Hakan Yandaş, buradaki işlemlerinin tamanlanmasının ardından cezaevinden tahliye oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Mert Hakan Yandaş, tahliye olmasının ardından Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Yaz Yıldırım, görüntülü konuşma sırasında çektiği fotoğrafı "Mert Abim" sözleri ile resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mert Hakan Yandaş hakkında hazırlanan iddianamede, 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan oyuncunun "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası