SPOR SERVİSİ
FIFA'dan yeni kural: "İlk 11'de zorunlu" hale gelecek
Dünya futbolunun patronu, yeni bir kural çıkarmayı planlıyor. FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği 3 ülkeden biri olan Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda söz konusu düzenlemeyi masaya yatırdı.
Özetle DinleFIFA'dan yeni kural: "İlk 11'de zorunlu" hale gele...
Kaydet
Spor az önce
FIFA, futbolda artan maliyetler ve kulüplerin sermaye yetersizliği sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, kulüplerin "ilk 11'de altyapıdan en az bir oyuncu oynatmasını zorunlu kılacak" yeni bir kuralı tartışıyor.
- İspanyol AS gazetesinin haberine göre, FIFA'nın tartıştığı yeni kural, hem kulüpleri ve hem de milli takımları kapsayacak.
- Kural, 2027 yılında gerçekleştirilecek FIFA Konseyi'nde yetkililere sunulacak.
0:00 0:00
1x
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), maliyetlerin artması ve kulüplerin yeterli sermayeye ulaşamaması nedeniyle harekete geçti.
AMAÇ: OYUNCU YETİŞTİRME TEŞVİĞİ
Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA, Kanada'nın Vancouver şehrindeki toplantıda, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar onaylanırken; maliyetleri azaltmak ve kulüplerin oyuncu yetiştirmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir kural için de harekete geçti.
İLK 11'E "ALTYAPIDAN OYUNCU" ZORUNLULUĞU
İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Kanada'da toplanan FIFA Konseyi, kulüplerin "ilk 11'de altyapıdan mutlaka bir oyuncu oynatmasını zorunlu kılacak" bir kuralı tartıştı. Kulüp ve milli takımları kapsayacak bu kural, 2027 yılında FIFA toplantısında yetkililere sunulacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR