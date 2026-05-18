Otomotiv Sanayii Derneği’nin açıkladığı 2026 yılı ilk 4 aylık verilerine göre otomobil üretimi ve ihracatında dikkat çeken düşüş yaşandı. Toplam üretim yüzde 3 gerilerken, otomobil ihracatı yüzde 27 azaldı; ticari araç üretiminde ise çift haneli artış kaydedildi.

ALİ ÇELİK - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2026 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Yayınlanan rapora göre toplam üretim geçen yıla oranla yüzde 3, otomobil üretimi ise yüzde 15 düşüş yaşadı.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 17, ağır ticari araç grubunda yüzde 20 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 17 artış yaşandı.

Öte yandan toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9, otomobil ihracatı ise yüzde 27 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 300.718 adet, otomobil ihracatı ise 142.846 adet olarak kaydedilirken, söz konusu dönemde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 382.124 adede ulaştı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 gerileyerek 290.870 adetle kapandı.

