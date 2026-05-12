Çin’de bazı elektrikli otomobil kullanıcıları, yazılım güncellemelerinin ardından araçlarının menzilinin ciddi şekilde düştüğünü ve hızlı şarj sürelerinin uzadığını iddia etti. Tartışmalar büyürken Çinli yetkililer “batarya kilitleme” uygulamalarına yönelik inceleme başlattı.

Çin’de elektrikli otomobil üreticileri, uzaktan yazılım güncellemeleri nedeniyle büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Bazı kullanıcılar, OTA (Over-The-Air) güncellemelerinin ardından araçlarının menzilinin ciddi şekilde düştüğünü ve şarj performansının belirgin biçimde kötüleştiğini iddia ediyor. Konu, Çinli düzenleyici kurumların da dikkatini çekmiş durumda.



Çin devlet televizyonu China Media Group tarafından yayınlanan bir haberde, bazı elektrikli otomobil sahiplerinin yaklaşık 500 kilometre menzil sunan araçlarının menzilinin 300 kilometrenin altına düştüğünü söylediği aktarıldı. Kullanıcılar ayrıca hızlı şarj sürelerinin de uzadığını belirtiyor. Daha önce yaklaşık 40 dakikada tamamlanan DC hızlı şarj işlemlerinin, güncellemeler sonrasında 70 dakikaya kadar çıktığı öne sürülüyor.

“BATARYA KİLİTLEME” NEDİR?

Tartışmaların merkezinde ise Çin’de “batarya kilitleme” olarak adlandırılan uygulama yer alıyor. Buna göre bazı otomobil üreticileri, OTA güncellemeleri aracılığıyla batarya yönetim sistemi (BMS) parametrelerini uzaktan değiştiriyor. Bu değişiklikler; kullanılabilir batarya kapasitesini azaltabiliyor, şarj gücünü sınırlayabiliyor veya bataryanın deşarj aralığını daraltabiliyor. Sonuç olarak araçların menzili düşerken, şarj süreleri de uzayabiliyor.

Uzmanlar, markaların bunu çoğunlukla güvenlik ve batarya ömrünü koruma amacıyla yapıyor. Özellikle aşırı hızlı şarj sırasında oluşan yüksek sıcaklıkların batarya hücrelerine zarar verme riskini artırdığı belirtiliyor. Bu nedenle bazı markaların yazılım üzerinden şarj akımını düşürdüğü veya kullanılabilir enerji kapasitesini sınırladığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliklerin kullanıcıya açık şekilde bildirilmemesinin ciddi tüketici hakları sorunları doğurabileceğini söylüyor.

YENİ KURALLAR DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Çin Piyasa Düzenleme İdaresi, OTA güncellemelerine yönelik yeni kuralları devreye aldı. Mart ayında yürürlüğe giren düzenlemelerde, kullanıcıya haber verilmeden yapılan “batarya kilitleme” işlemleri, zorunlu sessiz güncellemeler ve geri çağırmadan kaçmak için OTA kullanımının yasaklandığı açıklandı. Çin medyasında sekiz otomobil üreticisinin çağrıldığı ve üç şirketin resmi olarak soruşturulduğu yönünde iddialar ortaya atılsa da, Çin Otomobil Üreticileri Birliği bu haberlerin resmi kaynağa dayanmadığını belirtti.

BYD, Tesla ve Zeekr dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisi de iddiaları reddetti. Özellikle BYD’nin, sosyal medyada yayılan bazı “batarya kilitleme” iddiaları nedeniyle yasal süreç başlatabileceğini açıkladığı belirtiliyor.

