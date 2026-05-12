Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar ''Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı için geri sayım başladı, yüz binlerce vatandaşın gözleri maaş ve ikramiye ödeme takvimine çevrildi. Bayram hazırlıkları öncesinde yapılacak ödemeler büyük önem taşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan ise beklenen açıklama geldi. Peki, emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli maaş ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceğini araştırmaya başladı. Bayramın 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak açıklamalara çevrildi.

Henüz emekli maaşlarının ödeme tarihine ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Ancak önceki yıllarda uygulanan ödeme düzenlemeleri dikkate alındığında maaşların bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekliler, maaş ve bayram ikramiyelerinin aynı dönemde yatırılmasını beklerken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Tahsis numarasına göre belirlenecek ödeme günlerinin SGK tarafından ayrıca duyurulacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

2026 Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin TL olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut tutarda yeni bir artış planlanmadığını açıkladı.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise hisseleri oranında ödeme alabilecek. Bayram ikramiyesi sadece emeklilere değil, ölüm aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara da verilecek.

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve bazı hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

