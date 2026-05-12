İtalyan ekibi Juventus'ta gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasının gözde isimlerinden olan milli futbolcu Kenan Yıldız için Real Madrid'in uzun vadeli bir plan içinde olduğu ileri sürüldü.

REAL'DEN UZUN VADALİ PLAN

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için uzun vadeli plan yapıyor. Haberde, İtalyan ekibinin genç yıldızı yaz transfer döneminde satmasının zor olduğu belirtilirken Real Madrid'in oyuncu üzerinde geleceğe yönelik öncelik hakkı elde etmek istediği aktarıldı. İspanyol devinin, Kenan Yıldız'ın kariyer planlamasını yakından takip etmeyi hedeflediği ifade edildi.

YENİ ROTASI İSPANYA OLABİLİR

Juventus ile kısa süre önce sözleşme yenileyen 2005 doğumlu futbolcunun gelecekte Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olabileceği ve bu kulübün de Real Madrid olma ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 46 resmi maçta sahaya çıkarak 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

