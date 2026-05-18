Bu sene ilk defa 25-31 Mayıs tarihleri arasında “Millî Aile Haftası” kutlanacak. Aynı aileden üç neslin bir araya geleceği buluşmalarda bayram sofraları kurulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak “Millî Aile Haftası” için Türkiye genelinde kapsamlı etkinlik programı hazırladı. Her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanacak hafta, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“AİLE VE NÜFUS ON YILI” VİZYONU BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2035 dönemini kapsayan “Aile ve Nüfus On Yılı”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025’te ilan edildi. Söz konusu vizyon belgesi ise 2 Mayıs 2026’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. “İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen Türkiye” vizyonuyla hayata geçirilen süreçte, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

“Millî Aile Haftası” kapsamında 81 ilde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

AİLELERE VE BÜYÜKLERİNE ZİYARETLER YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek.

ÜÇ KUŞAK AYNI SOFRADA BULUŞACAK

Hafta kapsamında ayrıca “Üç Kuşak Bir Sofra” etkinlikleri düzenlenecek. Aynı aileden üç neslin bir araya geleceği buluşmalarda bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara akacak. Öte yandan, “Millî Aile Haftası” kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AİLEYİ GÜÇLENDİREN PROJELERLE MİLYONLARA ULAŞILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje ve destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. Evlilik öncesi eğitimlerden ebeveynlik destek uygulamalarına, sosyal hizmet çalışmalarından doğum yardımlarına kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların kapsamı her geçen yıl genişletiliyor.

Bu kapsamda, Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ndan 2,5 milyondan fazla kişi yararlandı. Anne ve babaların ebeveynlik becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilen “İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulaması”na 1,7 milyon kişi erişim sağladı. Sosyal hizmet alanında yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında ise yaklaşık 10,5 milyon haneye destek verildi.

Ailelere ekonomik destek sağlayan doğum yardımlarının kapsamı da genişletildi. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira doğum yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Ayrıca evliliği teşvik etmek amacıyla yürütülen uygulamalardan biri olan çeyiz hesabı uygulamasında da aktif hesap sayısı 875 kişiye ulaşırken, bu hesaplarda toplam 52 milyon lira biriktirildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına yönelik hizmetler kapsamında hâlihazırda Bakanlık bünyesinde, 112 kadın konukevi, 86 ŞÖNİM, 433 şiddetle mücadele irtibat noktası hizmet veriyor. Geçen yıl ŞÖNİM’lerden hizmet alan kişi sayısı 310 bin 136 olarak kaydedildi.

Bakanlık ayrıca “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” ile eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve çevre başlıklarında yeni hedefler belirledi. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı geçtiğimiz yıl 25 Kasım’da açıklandı. Buna göre, şiddet riski takibine karşı yapay zekâ devreye alınacak. Şiddet Algı, Tutum ve Farkındalık Araştırması yapılacak. Mücadelede erkeklerin aktif katılımı artırılacak. Erkeklere olumlu babalık eğitimleri verilecek. Kadın dostu güvenli şehir yaklaşımı desteklenecek. Boşanma aşamasında olanlara bireysel danışman atanacak. Cezaların etkinliği, haksız tahrik, takdiri indirim uygulamaları gözden geçirilecek. Siber şiddete karşı dijital haklar kılavuzu yayınlanacak. Şiddete maruz kalan kadınların çocukları için dijital güvenlik atölyeleri oluşturulacak.

KORUYUCU AİLE VE EVLAT EDİNMEDE ARTIŞ

Koruyucu aile hizmetleri kapsamında, koruyucu aile sayısı 9 bin 96’ya, hizmetten yararlanan çocuk sayısı 10 bin 841’e ulaştı. Günümüze kadar evlat edinme hizmetinden yararlanan çocuk sayısı ise 20 bin 854 olarak açıklandı. Öte yandan, Türkiye genelinde, 1.187 çocuk evinde 5 bin 799 çocuğa, 122 çocuk evleri sitesinde 8 bin 294 çocuğa, 59 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde ise 1.415 çocuğa bakım hizmeti sunuluyor.

YAŞLILARA EVDE BAKIM VE SOSYAL DESTEK

Yaşlı bireylere yönelik hizmetler de genişletildi. Bakanlığa bağlı 173 huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde 15 bin 124 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor, Özel huzurevlerinde kalan yaşlı sayısı ise 13 bin 777’ye ulaştı.

Evde bakım yardımından yararlanan yaşlı birey sayısı 111 bin 873 olarak açıklanırken, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında son 10 yılda 105 milyon lirayı aşkın finansman desteği sağlandı.

ENGELLİ BİREYLERE HİZMETLER SÜRÜYOR

Bakanlık verilerine göre evde bakım desteğinden yararlanan kişi sayısı 518 bine ulaştı. Bakıma ihtiyaç duyan bireylere destek verenlere aylık 13 bin 878 TL ödeme yapılıyor. Kamuda görev yapan engelli birey sayısı ise yapılan yeni atamalarla 82 bin 880’e yükseldi. Türkiye’de ilk kez hizmete açılan ulusal otizm portalı sayesinde otizmli bireyler, aileler ve uzmanlar tek bir dijital platform üzerinden güvenilir bilgiye ulaşabiliyor.

GENÇ ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ VE EVLİLİK DESTEĞİ

İlk olarak 15 Şubat 2024 yılında deprem bölgesinde pilot olarak başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”, geçtiğimiz yıl ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında; 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Genç çiftlerin 48 aylık vade süresi içinde çocuk sahibi olmaları hâlinde ise her çocuk için 12 aya kadar borç erteleme imkânı sunuluyor.

Bakanlık ayrıca çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmeti de veriyor. Projenin başlangıcından bu yana toplam 132 bin 688 genç kredi desteğinden faydalandı. Genç çiftlere sağlanan bu toplam destek tutarı ise 10 milyar 734 milyon liraya ulaştı. Bakanlık ayrıca gençlerin yuva kurma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ülke genelinde 1.137 firmayla indirim protokolü imzaladı.

1 MİLYON ANNEYE 16 MİLYAR LİRA DOĞUM YARDIMI

Aile Yılı kapsamında doğum yardımlarının kapsamı da genişletildi. Bu kapsamda, yaklaşık 1 milyon anneye, toplam 15,9 milyar lira doğum yardımı yapıldı. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, alışan anneler için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Düzenleme kapsamında doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 6 aylık izin uygulanıyor. Sağlık durumu uygun olan anneler doğum öncesi izin süresinin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabiliyor. Ayrıca özel sektör çalışanları için babalık izni de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUYUCU POLİTİKALAR GÜÇLENDİRİLDİ

Çocuklara yönelik dijital güvenlik düzenlemeleri kapsamında Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını doğrudan kullanması yasaklandı. Yeni düzenlemeye göre sosyal medya şirketleri yaş doğrulama sistemi kurmak ve 15 yaş altına hizmet sunmamakla yükümlü olacak. 15-18 yaş arası kullanıcılar için ise filtrelenmiş ve yaşa uygun hizmet sunulması zorunlu hâle getirildi.

Öte yandan sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik “Çocuklar Güvende Ekipleri” çalışmaları kapsamında 2017-2025 yılları arasında 54 bin 494 çocuğa müdahale edildi. 262 bin 229 çocuk ve genç Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandı, SED kapsamında yaklaşık 16 milyar TL ödeme yapıldı, ücretsiz bakım hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 3 bin 322 oldu.









