Türkiye 'Aile Yılı' için yürüdü! Nikahlar kıyıldı, çocuklar eğlendi... Aile Haftası böyle başladı

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi ve 15-21 Mayıs tarihinin 'Aile Haftası' kabul edilmesi sebebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ülkenin dört bir yanında yürüyüşler gerçekleşti. Kimi iller gençlik faaliyetleriyle kimi iller engellilere yönelik etkinliklerle dikkat çekti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Edirne'den Van'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a 81 ilde "ailemiz geleceğimiz" pankartları açıldı. Konya'da bir çiftin nikahı kıyıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü"nü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak "Amacımız farkındalık oluşturmak. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır." dedi.

Yürüyüşlere katılanlar ellerinde ailenin önemini ifade eden dövizler taşıyarak dikkat çekti.

İşte ülke genelinde düzenlenen 2025 Aile Yılı yürüyüşlerinden manzaralar:

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ YAPTIK, FARKINDALIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, "Aile Haftası" kapsamında 81 ilde eş zamanlı yürüyüşler yapıldığını anlatarak oluşturulmak istenen farkındalığa dikkat çekti.

Turan, aileleri her alanda güçlendirmek istediklerini dile getirerek, "Bugün de yürüyüşümüzü yaptık. Gün boyunca değişik etkinliklerle, faaliyetlerle yine aile odaklı çalışmalara devam edeceğiz. 'Geleceğimiz aile', 'Güçlü aile, güçlü gelecek, güçlü Türkiye' diyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı hassasiyetle toplumun tüm kısımlarını kapsayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yürüyüşümüzü yaptık, farkındalığımızı ortaya koyduk. Katılım da güçlü oldu." diye konuştu.

KONYA'DA NİKAH KIYILDI

Konya'da aile bağlarını güçlendirmek, kuşakları bir araya getirmek ve değerleri paylaşmak adına "Büyük Aile Yılı Festivali" etkinliği düzenlendi.

Mevlana Meydanı'nda başlayan yürüyüş Mehter takımı ve ardından halk oyunu gösteriler ile tamamlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca genç bir çiftin nikahını kıyarken, Konya Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri şahitlik yaptı.

"BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda başladı.

"Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" pankartı açan katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Aydın'da engellilerin de olduğu yürüyüşte "Biz, büyük bir aileyiz" yazılı pankart taşındı.

"AİLEMİZ İSTİKBALİMİZDİR"

Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte, "Ailemiz istikbalimizdir" ve "Haydi Uşak koruyucu aile olalım" pankartı açıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, "Aile Yılı çerçevesinde başlatılan gençlerin evlenmesinin desteklenmesine yönelik proje kapsamında 144 çiftimiz başvuru yaptı. Bunlardan 109'unun eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan çiftlerimizden 6'sı nikahlarını kıyarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı."

"AİLEMİZ GELECEĞİMİZ"

Osmaniye'deki aile yürüyüşü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başlayarak Valilik binası önüne kadar devam etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Hepimiz şunu da çok iyi biliyoruz ki aile her şeyimiz, geleceğimiz, bugünümüz, yarınımız aile Türk milletinin, Türk toplumunun temelini oluşturan temeldir. Ayakta tutan kolonlarıdır ve aile bizim için Türk milleti için çok değerli ve kutsal bir birimdir" dedi.

MERİÇ KÖPRÜSÜNDE BALONLAR

Edirne'de Lozan Caddesi'ndeki Millet Bahçesi girişinden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, dev Türk bayrağı açtı. Meriç Köprüsü'nün ortasına geldiğinde balonlar gökyüzüne bırakıldı.

"ŞEHRİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Şırnak'ta Vali Birol Ekici, dünyanın Şırnak'ın aile yapısına gıpta ile baktığını söyledi.

Ekici, "Şırnak, tüm dünyaya örnek olacak kadar güzel bir aile yapısına sahip. Hepimizin gıpta ile baktığı, herkesin Şırnak'taki aile gibi olmak istediği bir yapıya sahip. Bütün dünya politikalarına baktığımız zaman ikiden, üçten fazla. Şehrimizle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bu meseleyi mesele edip geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.