Muğla’da 19 Mayıs Atatürk Kupası Finali, İskele Gençlik’in Sındı Spor’u 2-0 mağlup etmesinin ardından olaylara sahne oldu. Bitim düdüğüyle birlikte futbolcular ve taraftarlar arasında çıkan kavga büyüyünce ödül töreni yapılamadı, sahaya güvenlik ekipleri indi. O anlar kameralara da yansıdı.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İskele Gençlik ve Sındı Spor 19 Mayıs Atatürk Kupası finalinde karşı karışaya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele, heyecanla başlasa da maç sonunda yaşanan olaylar karşılaşmaya gölge düşürdü.



19 Mayıs etkinliğinde ortalık karıştı! Futbolcular maç sonu birbirine girdi

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü oyun sergilerken, İskele Gençlik takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Final düdüğüyle birlikte sahada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bir süre sonra taraftarların ve oyuncuların karıştığı kavga nedeniyle ortalık karışırken, güvenlik görevlileri olaylara müdahale etti.

Yaşanan olayların ardından ödül töreni iptal edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

