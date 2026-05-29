Bursa'da acil servisler doldu! Pompa arıza yaptı, 45 kişi hastanelik oldu
Bursa'da içme suyu şebeke hattına su çeken pompalarda yaşanan arıza sebebiyle taşıma suyla ihtiyaçlarını gideren yaklaşık 45 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Pompa arızası nedeniyle köyün su depolarındaki sular bitti.
- Vatandaşlar bayramı susuz geçirmemek için köyün pınarlarından taşıma su getirdi.
- Dün akşamdan itibaren içilen sulardan midesi bulanan yaklaşık 45 kişi hastaneye getirildi.
- Bazı vatandaşların tedavisi ayakta yapılırken, bazıları Bursa'daki hastanelere sevk edildi.
- Aşırı su kullanımı ve depoların boşalması nedeniyle çeşmelerden çökeltiler sebebiyle kirli su aktığı iddia edildi.
- Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.
Olay, Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şebeke hattına su basan pompalarda yaşanan arıza sebebiyle köyün su depolarındaki su kalmadı.
VATANDAŞLAR KÖYÜN PINARLARINA AKIN ETTİ
Bayramın birinci ve ikinci gününde evlerin çeşmelerinden su akmayınca bayramı susuz geçirmek istemeyen mahalleli, köyün pınarlarından evlerine taşıma su getirdi.
45 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Dün akşam saatlerinden içtikleri sulardan midesi bulanan yaklaşık 45 kişi, özel araç ve ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bazı vatandaşların tedavisi ayakta yapılırken, bazılarının ise Bursa merkezde bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
ÇEŞMELERDEN KİRLİ SU AKTI
Dün akşamdan itibaren aşırı su kullanımı sebebiyle köyün depolarındaki sular bitme seviyesine kadar indi. evlerde su kesintisi olduğu, ve çeşmelerden çökeltiler sebebiyle kirli su aktığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.