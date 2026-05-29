Bursa'da içme suyu şebeke hattına su çeken pompalarda yaşanan arıza sebebiyle taşıma suyla ihtiyaçlarını gideren yaklaşık 45 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şebeke hattına su basan pompalarda yaşanan arıza sebebiyle köyün su depolarındaki su kalmadı.

Bursa'da acil servisler doldu! Pompa arıza yaptı, 45 kişi hastanelik oldu

VATANDAŞLAR KÖYÜN PINARLARINA AKIN ETTİ

Bayramın birinci ve ikinci gününde evlerin çeşmelerinden su akmayınca bayramı susuz geçirmek istemeyen mahalleli, köyün pınarlarından evlerine taşıma su getirdi.

45 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Dün akşam saatlerinden içtikleri sulardan midesi bulanan yaklaşık 45 kişi, özel araç ve ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bazı vatandaşların tedavisi ayakta yapılırken, bazılarının ise Bursa merkezde bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

ÇEŞMELERDEN KİRLİ SU AKTI

Dün akşamdan itibaren aşırı su kullanımı sebebiyle köyün depolarındaki sular bitme seviyesine kadar indi. evlerde su kesintisi olduğu, ve çeşmelerden çökeltiler sebebiyle kirli su aktığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.

