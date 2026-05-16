Leasing (finansal kiralama), yüksek maliyetli yatırımlar yapmak isteyen işletme ve bireylere sermayelerini koruyarak finansman imkanı sunuyor. Peki leasing süreci nasıl işliyor, finansal kiralama hangi adımlardan oluşuyor?

Leasing (final kiralama), işletmelerin ihtiyaç duyduğu makine, ekipman, araç veya gayrimenkul gibi yatırım mallarının, finans kuruluşu tarafından satın alınarak belirli bir süre için kullanım hakkının müşteriye verilmesi esasına dayanan bir finansman modelidir. Sözleşme boyunca mülkiyet kiralama şirketinde kalırken, kullanıcı kira ödemeleri karşılığında ilgili varlıktan faydalanır. Anlaşma süresi sona erdiğinde ise malın mülkiyeti çoğu zaman kullanıcıya devredilir.

LEASİNG SÜRECİ NASIL İŞLER?

Leasing (finansal kiralama) sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilir:

Yatırım yapılacak sabit kıymetin belirlenmesinin ardından banka şubeleri ya da internet sitesi üzerinden leasing (finansal kiralama) başvurusu yapılır.

Gerekli incelemeler, banka uzman ekibi tarafından yapıldıktan sonra, yatırım türü ve nakit akışınıza uygun ödeme planları hazırlanır.

İhtiyacınıza uygun ödeme planları belirlendikten sonra leasing (finansal kiralama) sözleşmesi için adımlar atılır.

Leasing’e (finansal kiralalama) konu edilen sabit kıymetin satın almasına ilişkin sipariş, akreditif, ithalat ve gümrük gibi tüm süreçler, banka tarafından yönetilir.

Malın satın alınması ile ilgili tüm maliyetler kesinleştikten sonra nihai ödeme planı oluşturulur ve sözleşme bitimine kadar bu ödeme planında belirtilen tutarlar, belirtilen tarihlerde ödenir.

Kira ödemeleri tamamlandığında, sabit kıymetin mülkiyeti kiracıya devredilir.

LEASİNG SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMLARDA SONA ERER?

Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında, kiracı tarafından sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi halinde, sözleşme süresi sonunda kiralanan malın mülkiyeti kiracıya devredilir ve sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak kira ödemelerinin belirlenen tarihlerde yapılmaması veya sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda, finansal kiralama hizmetini sağlayan kuruluş sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.​

