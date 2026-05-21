Galatasaray orta saha konusunda iki isme odaklandı. Bonservisi elinde olan Bernardo Silva için yıllık 15 milyon avro ve 3 yıllık mukavele masada. Frankfurt’ta ikinci plana düşen Can Uzun ise yabancı kuralında avantaj.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Üst üste dört şampiyonluk elde eden ve beşinci için kolları sıvayan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha planlamasında öne çıkan iki isim görülüyor. Birisi uzun süredir gündemde olan Bernarno Silva, diğeri ise Can Uzun. İşte iki isimdeki gelişmeler… Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva’nın bonservisinin elinde olması avantaj. Kariyeri ortada olan ve kalitesi tartışılmaz Silva için İlkay Gündoğan da devrede. Portekizli yıldıza yıllık 15 milyon avro garanti ücret ve 3 senelik mukavele önerildi.

Bernardo Silva

10+4’E ÇOK UYGUN

Birçok kulübün transfer listesinde olan Silva’nın da değerlendirme aşamasında olduğu ve seçim sonrası görüşmelerin hızlanacağı ifade edildi. Bir diğer aday ise millî yıldız Can Uzun. E. Frankfurt’ta Albert Riera’nın gelmesiyle beklenen başrolü alamayan 20 yaşındaki Uzun’un en büyük avantajı yeni yabancı kuralında eli güçlendirmesi. 20 yaşındaki isim 10+4 kuralına çok uygun. Can Uzun için kulübün beklentisi ise 50-60 milyon avro bandında bir rakam. İki isimle ilgili karar başkan Dursun Özbek, Okan Buruk zirvesi sonrası verilecek.

Can Uzun

ICARDI YOKLAMASI

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Mauro İcardi’ye Brezilya’dan bir talip var. Atletico Mineiro, Arjantinli golcünün şartlarını sordu. Ancak golcü oyuncunun maliyetinin çok yüksek olduğu ve Brezilya ekibinin bunu karşılamasının zor olduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası