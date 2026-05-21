Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı! Stopere yerli aday
Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın öncelikli forvet adayı net. Saran yönetimi Dortmund’dan Guirassy ile prensipte anlaşsa da Aziz Yıldırım, A. Madrid’in Norveçli golcüsünü bitirmekte kararlı.
- Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın forvet adayı Alexander Sörloth, oyuncunun Türkiye ligini bilmesi ve A. Madrid'den ayrılma isteğiyle öne çıkıyor.
- Mevcut yönetim, daha önce Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Guirassy transferinde mesafe almıştı ve bu konuyu başkan adaylarıyla paylaşacak.
- Aziz Yıldırım, yerli stoper adayı olarak Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı değerlendiriyor.
MEHMET EMİN ULUÇ - Geride kalan sezonda atan ve tutandan istediği verimi alamayan Fenerbahçe’de göreve talip adaylar transfer çalışmalarında. “Çocuklar artık üzülmesin” söylemini şampiyonlukla güçlendirmek için yeniden göreve soyunan başkan Aziz Yıldırım’ın forvet adayı ise belli: Alexander Sörloth. Yıldırım ve ekibi göreve gelmeleri durumunda kadroyu hazır etmek adına Norveçli golcü için görüşmelerde bulundu. Türkiye ligini bilen Sörloth’un A. Madrid’den ayrılma isteği de görüşmelerde el güçlendiriyor.
Fenerbahçe'de Mohamed Salah müjdesi: Dengeleri değiştirecek hamle
GİNELİ HAZIR BEKLİYOR
Forvet konusundaki bir diğer gelişme ise Sadettin Saran yönetiminden. Mevcut yönetim daha önce Borussia Dortmund’un Gineli golcüsü Guirassy transferinde önemli mesafe almıştı. Golcü oyuncu Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmişti. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşerek ve Guirassy ile ilgili son durumu aktaracak. Her iki başkan adayı da seçim sonucuna göre Guirassy konusunu değerlendirmeye alabilir.
Aziz Yıldırım'dan yeni hoca, santrfor ve ibra açıklaması
SAVUNMAYA ‘ÜMİT’Lİ BAKIŞ!
TFF’nin son 10+4 yabancı kuralı herkesi etkileyecek. Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım stoper transferinde buna göre bir hamle hazırlığında. Yerli stoper adayı olarak Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ öne çıkıyor. 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç isim için kulübüyle masaya oturulacak. Romanya doğumlu Akdağ, kısa süreli Chelsea altyapı tecrübesinin ardından Alanyaspor altyapısına transfer olmuştu.