Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın öncelikli forvet adayı net. Saran yönetimi Dortmund’dan Guirassy ile prensipte anlaşsa da Aziz Yıldırım, A. Madrid’in Norveçli golcüsünü bitirmekte kararlı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Geride kalan sezonda atan ve tutandan istediği verimi alamayan Fenerbahçe’de göreve talip adaylar transfer çalışmalarında. “Çocuklar artık üzülmesin” söylemini şampiyonlukla güçlendirmek için yeniden göreve soyunan başkan Aziz Yıldırım’ın forvet adayı ise belli: Alexander Sörloth. Yıldırım ve ekibi göreve gelmeleri durumunda kadroyu hazır etmek adına Norveçli golcü için görüşmelerde bulundu. Türkiye ligini bilen Sörloth’un A. Madrid’den ayrılma isteği de görüşmelerde el güçlendiriyor.

Alexander Sörloth

GİNELİ HAZIR BEKLİYOR

Forvet konusundaki bir diğer gelişme ise Sadettin Saran yönetiminden. Mevcut yönetim daha önce Borussia Dortmund’un Gineli golcüsü Guirassy transferinde önemli mesafe almıştı. Golcü oyuncu Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmişti. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşerek ve Guirassy ile ilgili son durumu aktaracak. Her iki başkan adayı da seçim sonucuna göre Guirassy konusunu değerlendirmeye alabilir.

Ümit Akdağ

SAVUNMAYA ‘ÜMİT’Lİ BAKIŞ!

TFF’nin son 10+4 yabancı kuralı herkesi etkileyecek. Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım stoper transferinde buna göre bir hamle hazırlığında. Yerli stoper adayı olarak Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ öne çıkıyor. 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç isim için kulübüyle masaya oturulacak. Romanya doğumlu Akdağ, kısa süreli Chelsea altyapı tecrübesinin ardından Alanyaspor altyapısına transfer olmuştu.

