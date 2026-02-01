Türk siyasetinde yeni bir ittifakın ayak sesleri yükseliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ni işaret ederek seçim birlikteliği için kapıyı araladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çanakkale'de basın mensuplarının karşısına geçti.

Seçim iş birliklerine açık olduklarını dile getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve benzeri partilerle bir araya gelerek yeni bir siyasi hat oluşturabileceğini söyledi. Kılıç, bu birlikteliğin, Türkiye’nin ortak değerlerini ve ortak gelecek hedefini paylaşan partilerle genişleyebileceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin tek başına barajı aşabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kılıç, asıl hedeflerinin Meclis’te güçlü bir temsil oluşturmak olduğunu kaydetti. Kılıç, kurulacak bir birlikteliğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de güçlü bir alternatif ortaya koyabileceğini dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ YOLU İNŞA EDEBİLİRİZ"

Kılıç'ın ifadeleri şu şekilde:

"Yeniden Refah Partisi olarak milletimize şunu söylüyoruz: Aziz milletimiz birlikte yeni bir yol açabiliriz. Üçüncü bir yolu diğer partilerle birlikte inşa edebiliriz. Biz buna varız.

Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, daha birçok partinin öncülüğünde bir seçim birlikteliği oluşturulabilir. Gerekirse bu birliktelik, seçim sath-ı mailinde Türkiye'yle ilgili ortak kaygıları olan, ortak değerleri taşıyan, ortak gelecek ufkuna sahip olan diğer partilerle de ittifaka dönüşebilir.

Yeniden Refah Partisi'nden 4 parti için ittifak sinyali geldi

Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yle ittifakta olma ihtimalimiz de yok, Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı ittifakta yer alma ihtimalimiz de yok. Yeni yolu açacağız, üçüncü bir yol olarak milletimizin gerçek umudu ve nihai adresi olacağız. Hedefimiz budur.

Barajın üzerinde olmak yetmez, bir sinerji yapmak, birliktelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir grup oluşturmak lazımdır diyoruz. Eğer bizim düşündüğümüz gibi düşünür de üçüncü yolu diğer partilerle açabilirsek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacak bir alternatif ortaya çıkarabiliriz."

