İstanbul Eyüpsultan’da otoyolda 300 km’nin üzerinde hız yapan ve drift atan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü hakkında adli işlem yapıldığını ve yeni düzenlemeyle ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde otoyolda 300 km’nin üzerinde hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücünün yakalandığını duyurdu.

Otoyol Jandarması tarafından tespit edilen sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı! Hızın ve 'şovun' faturası ağır olacak

YENİ CEZALARI HATIRLATTI

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre drift atan sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 60 gün trafikten men edileceğini belirtti. Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise sürücü belgesinin iptal edileceği ifade edildi.

Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı! Hızın ve 'şovun' faturası ağır olacak

Ayrıca yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 km/s ve üzeri aşan sürücülere 30 bin TL para cezası uygulanacağı ve ehliyetlerine 90 gün süreyle el konulacağı hatırlatıldı.

Bakan Yerlikaya, ortalama hızdaki küçük düşüşlerin bile ölüm riskini ciddi oranda azalttığını vurgulayarak, tehlikeli sürüş yapanların 112’ye bildirilmesini istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası