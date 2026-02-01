Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'ın Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ettiği maçta sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina, gördüğü kart nedeniyle bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Rams Park'taki maçta Mario Lemina, 33. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Lemina forma giyemeyecek.
