Mahkeme, Kahramanmaraş’ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıkan ve tutuklanan hemşirenin görüntü ve haberlere erişim engeli getirilmesi talebini reddetti.

2021 yılında yoğun bakımdaki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıkan hemşirenin o görüntüleri kan dondurmuştu. Skandal sonrasında polise giderek teslim olan ve tutuklanan hemşire H.D.B.’nin avukatı Kahramanmaraş 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmişti.

Dilekçede olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşandığı, haber niteliğini yitirdiği, adının açık şekilde yazılması ve yüzünün gösterilmesi nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği, ayrıca hakaret ve tehditlere maruz kaldığı iddia edilmişti.

5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!

MAHKEME REDDETTİ

1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, hakaret ve tehdit içeren sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesine karar verirken, haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetti.

“KAMUOYUNU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR”

Mahkeme kararında, haberlere konu olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla desteklendiği, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içerdiği ve kamuoyunu yakından ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

NELER OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, doğdu. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edildi.

5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!

HEMŞİRE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Hastane yönetimi güvenlik kamerası kamera görüntüleri inceledi ve bebeğin 5 günlükken hemşire H.D.B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastane ise aileye bilgi vermedi.

Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı.

5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire H.D. B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınan hemşire gazetecilerin 'Bebeği neden darp ettiniz?' sorularına ise cevap vermedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası