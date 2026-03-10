Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu?'' sorusuna cevap aramaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de 41. şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem özellikle Antalya’nın bazı ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonrası ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu?'' sorusu gündeme getirildi. İşte AFAD'ın paylaştığı veriler ve 10 Mart son dakika depremler listesi...

Az önce Antalyada deprem mi oldu? 10 Mart son dakika depremler listesi

AZ ÖNCE ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Antalya'da saat 14.20’de bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, merkez üssünün Akdeniz’de Manavgat ilçesine yaklaşık 18 kilomertre uzaklıkta olduğu bildirildi. Depremin yerin yaklaşık 40,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Sarsıntıya en yakın yerleşim yerleri arasında Manavgat’a bağlı Kızılot, Kızılağaç, Çenger, Çavuşköy ve Karacalar mahalleleri bulunurken deprem merkezinin Antalya şehir merkezine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

10 MART SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

10-03-2026 14:20:20 36.5667 31.4683 40.87 MW 4.1 Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya) 10-03-2026 14:13:31 39.1811 28.2633 10.73 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 14:10:42 39.1789 28.2586 9.47 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 13:51:08 39.1708 28.2669 6.28 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 13:45:34 39.1789 28.2361 10.43 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 13:41:12 39.8786 28.8714 7 ML 1.0 Orhaneli (Bursa) 10-03-2026 13:39:36 36.9931 30.7197 7 ML 1.5 Kepez (Antalya) 10-03-2026 13:36:03 39.1853 28.2558 9.95 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 13:29:35 39.1267 28.2136 7.27 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 13:22:12 38.1414 28.9203 7 ML 1.2 Buldan (Denizli) 10-03-2026 13:10:34 39.5014 28.1403 6.94 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 10-03-2026 13:04:36 39.1203 28.3086 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 10-03-2026 12:58:16 39.0053 37.8897 10.24 ML 1.9 Hekimhan (Malatya) 10-03-2026 12:57:53 37.3489 36.8772 7.77 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10-03-2026 12:43:33 38.04 29.0267 7 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)

