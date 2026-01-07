İstanbul Büyükçekmece'de adli emanet bürosundaki altın soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarına ‘Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum, beni kullandılar para vermediler’ mesajları attığı ortaya çıktı. Aynı zamanda soygun anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Büyükçekmece Adliyesindeki soyguna dair yeni detaylar…

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, tutuklu sayısı ise 16'ya yükseldi.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, soruşturmasına dosyasına giren yeni gelişmeleri, canlı yayında anlattı.

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! Altından çete çıktı: ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM"

İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal Timurtaş’ın arkadaşına "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" diyerek mesaj attığı öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan bir şüphelinin de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini açıklayan Bayar, şüphelinin itirafçı olarak verdiği bilgilerin dosyanın seyrini değiştirdiğini söyledi.

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! Altından çete çıktı: ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

SOYGUNUN ALTINDAN 'ÇETE' ÇIKTI

Bayar, dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında şöyle anlattı:

Tutuklanan 16 şüpheliden biri tüm planı itiraf etti. Soygunun organize bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre bu işi organize olarak yapan ‘çete’ Ağrı’da bir toplantı yaptılar. Altınlar ve gümüşün nasıl aklanacağını masaya yatırdılar. Galeri şirketi kurarak otomobil aldılar. O otomobillere el konuldu. Oto kiralama şirketinin sahibi, para alışverişinde olan emlakçı da tutuklandı.

Erdal Timurtaş ve eşi

ATEŞ ETMEK İÇİN BİR KİŞİ DE VARDI

Bayar, soygun esnasında soygunu birinin fark etmesi durumunda ateş etmek üzere bir kişinin de dışarıda tutulduğunun iddia edildiğini açıkladı. Bayar "Bu işi organize ettiği öne sürülen 2 kişinin ise firari olduğu biliniyor" dedi.

"SUÇ ERDAL'IN ÜZERİNE KALACAK"

Öte yandan çetenin diğer üyelerinin soygunun açığa çıkmayacağını düşündüğü, tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! Altından çete çıktı: ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

KİM ORGANİZE ETTİ?

İtirafçının verdiği bilgiye göre Muhammed S. isimli şüphelinin adliye soygununu organize ettiği iddia ediliyor. Çıkarılan altın ve gümüşün çeyrek, yarım olanlarının kuyumcuda paraya çevrildiği, diğer altınların da eritildikten sonra paraya çevrilip otomobiller alınarak aklanmaya çalışıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! Altından çete çıktı: ‘Etkin pişmanlık’ istemiş

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soyguna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Çalınan altınların market arabası içinde otoparka götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

NELER OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan zimmet memur Erdal Timurtaş’ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Havalimanı kameralarına yansıyan kaçış anı

İNGİLTERE'YE KAÇTILAR

Ardından Erdal Timurtaş’ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. İki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştı.

MARKET ARABASIYLA ÇIKARDI

Soruşturmada adli emanet memuru Kemal D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soygun anına ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Erdal Timurtaş’ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Soruşturma sürerken 5 şüpheli daha tutuklanmış, tutuklananlar arasında firari Erdal Timurtaş’ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de olduğu öğrenilmişti.

81 İLDE SIKI DENETİM

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundaki soygunun ardından Adalet Bakanlığı denetimleri artırmıştı. 81 ildeki adli emanetler için 'sıkı denetleme' talimatı veren Bakan Yılmaz Tunç'un kararının ardından Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası