Antalya Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı, yaş ve boy-kilo şartı ile başvuru tarihleri netleşirken, lisans ve önlisans mezunlarını kapsayan alıma ilişkin detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, başvuru tarihleri ve şartları...

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacağını duyurdu. Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi KPSS puan türünün geçerli olacağı ve sınav takvimi yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınav aşamasına katılma hakkı elde edecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre toplam 90 zabıta memuru istihdam edilecek. Kadroların 60’ı lisans mezunları için ayrılırken 30 kontenjan önlisans mezunlarını kapsıyor. Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için ise KPSS P93 puan türü esas alınacak ve tüm kadrolar için taban puan 60 olarak uygulanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacak! Başvuru tarihleri ve şartları netleşti

Başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek. Posta veya farklı yöntemlerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre her kadro için beş katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar belediyenin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 30 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sırasında sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünden geçmesi zorunlu olacak. Eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacak! Başvuru tarihleri ve şartları netleşti

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 ZABITA MEMURU ALIMI ŞARTLARI

Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve görevini yapmasına engel bir sağlık sorununun olmaması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranıyor. Ayrıca sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Fiziki şartlar da alım sürecinin önemli kriterlerinden biri. Erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların en az 1.60 metre boyunda olması ve boy ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması gerekiyor. Boy ve kilo tespitleri başvuru sırasında evraklar alınmadan önce belediye tarafından yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacak! Başvuru tarihleri ve şartları netleşti

Sınav süreci sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sözlü sınavda Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idareler ile ilgili mevzuat konuları yer alacak. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Uygulamalı sınavda ise adayların mesleki yeterliliği ve fiziksel dayanıklılığı ölçülecek. Sınav değerlendirilmesinde yüzde 50 sözlü yüzde 50 uygulamalı puan ile sınav puanı hesaplanacak. Başarı puanı KPSS ile sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve belediyenin internet sitesinde ilan edilecek.

SINAV TAKVİMİ

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 27 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nde yapılacak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİLİ HABERLER YAŞAM 2 yılda 40 metrelik kuyu kazdı! Amacına ulaşamadan tutuklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası