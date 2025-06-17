Türkiye’nin hava savunma sistemi var mı? S-400’den Siper’e son durum!

Türkiye’nin hava savunma sistemi İsrail ve İran arasında artan gerilimle birlikte merak edildi. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği hava saldırıları Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken Türkiye’nin hava savunma sistemleri dikkat çekti. KORKUT, SUNGUR, HİSAR ve SİPER gibi sistemlerle güçlendirilen Türk hava savunma sistemleri, alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı uçtan uca korumayı hedefliyor.

Orta Doğu’da artan gerilim, İsrail İran arasında gerçekleşen hava saldırıları Türkiye’nin hava savunma sistemini gündeme taşıdı. Son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla hava savunma kabiliyetini güçlendiren Türkiye, hem yerli hem de yabancı hava savunma sistemleriyle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye’nin yerli ve yabancı hava savunma sistemleri bulunuyor. Yerli üretim olan KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ ve SİPER gibi sistemler, alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı koruma sağlarken Rusya’dan alınan S-400 Triumf sistemi ve NATO kapsamında olan Patriot ile SAMP-T bataryaları, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini güçlendiriyor. Çelik Kubbe projesinde ise bu sistemleri bir araya getirerek hava sahasını uçtan uca korumayı amaçlanıyor.

ÇELİK KUBBE AKTİF Mİ?

Türkiye’nin yerli ve yabancı hava savunma sistemleri aktif olarak çalışıyor. KORKUT, HİSAR A+, HİSAR O+ ve SUNGUR gibi yerli sistemler TSK envanterinde bulunurken SİPER Blok 1’in teslimatına geçen yıl başlandı.

Rusya’dan alınan S-400 sistemleri ise beş yıl önce operasyonel hale geldi. NATO’nun Patriot ve SAMP-T bataryaları ise ülkenin güney sınırında bulunuyor.

TÜRK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye’nin hava savunma sistemi, alçak orta ve yüksek irtifada işliyor. Alçak irtifada KORKUT ve SUNGUR, orta irtifada HİSAR O+, yüksek irtifada SİPER ve S-400 kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Çelik Kubbe, yapay zeka destekli HAKİM komuta-kontrol sistemiyle radarlar, İHA’lar ve hava kontrol uçaklarından gelen verileri entegre ederek tehditleri anında tespit ediyor.