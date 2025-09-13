Moskova çaresiz kaldı, Türkiye’nin kapısını çaldı! S-400’leri geri istiyor

Ukrayna merkezli Defense Express, Rusya’nın Türkiye’den daha önce sattığı S-400 hava savunma sistemlerini geri almak istediğini yazdı. İddiaya göre, Rusya savaşta yaşadığı kayıplar ve Ukrayna’nın başarılı saldırıları sonrası, S-400 stoklarını hızla yenilemek için Ankara’ya yöneldi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA MASADA MI?

Türkiye, 2017 yılında Rusya’dan dört adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödemişti. Ancak bu sistemlerin alımı, NATO içinde tartışmalara yol açmış ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki sürecini etkilemişti.

Rusya’nın şimdi bu sistemleri hangi koşullarda ve hangi fiyatla geri almak istediği bilinmiyor. Uzmanlara göre Moskova, Türkiye’nin S-400’leri tam kapasiteyle kullanmadığını ileri sürerek pazarlıkta fiyatı aşağı çekmeye çalışabilir.

ANKARA'NIN KOZLARI

Türkiye’nin elinde de güçlü kartlar bulunuyor. Rusya’nın acil ihtiyacı nedeniyle, Ankara yüksek bir bedel talep edebilir. Savunma kaynaklarına göre böyle bir satış gerçekleşirse, elde edilecek gelir Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projeleri için kullanılabilir.

"ABD'NİN TEPKİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Washington, daha önce Türkiye’nin S-400 alımına sert tepki göstermişti. ABD’nin, Rusya’ya satış ihtimaline nasıl yaklaşacağı ise belirsiz.

Türkiye, yeniden F-35 programına dönmek istiyor.

Diğer yandan Washington ve Ankara, bunun yerine F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyonu için anlaşmıştı.

UKRAYNA İÇİN KÖTÜ SENARYO

Defense Express, "Eğer Rusya Türkiye’den S-400 almayı başarırsa, bu durum Ukrayna için olumsuz bir tablo çizecek. Çünkü Moskova, kısa sürede hava savunma kapasitesini artırarak cephede üstünlük sağlamaya çalışacak." şeklinde yorum paylaştı.

Ukrayna ordusu son aylarda Kırım’daki Rus hava savunma sistemlerine ağır darbeler vurmuş, özellikle insansız hava araçlarıyla birçok S-400 bataryasını devre dışı bırakmıştı.