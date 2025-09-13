Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Moskova çaresiz kaldı, Türkiye’nin kapısını çaldı! S-400’leri geri istiyor

Moskova çaresiz kaldı, Türkiye’nin kapısını çaldı! S-400’leri geri istiyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Moskova çaresiz kaldı, Türkiye’nin kapısını çaldı! S-400’leri geri istiyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Moskova’nın Ukrayna’da art arda yaşadığı kayıplar, Kremlin’i Türkiye’nin kapısını çalmaya zorladı. Ukrayna merkezli Defense Express’e göre Rusya, 2017’de 2,5 milyar dolarlık anlaşmayla Ankara’ya sattığı S-400 hava savunma sistemlerini geri almak istiyor.

Ukrayna merkezli Defense Express, Rusya’nın Türkiye’den daha önce sattığı S-400 hava savunma sistemlerini geri almak istediğini yazdı. İddiaya göre, Rusya savaşta yaşadığı kayıplar ve Ukrayna’nın başarılı saldırıları sonrası, S-400 stoklarını hızla yenilemek için Ankara’ya yöneldi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA MASADA MI?

Türkiye, 2017 yılında Rusya’dan dört adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödemişti. Ancak bu sistemlerin alımı, NATO içinde tartışmalara yol açmış ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki sürecini etkilemişti.

Rusya’nın şimdi bu sistemleri hangi koşullarda ve hangi fiyatla geri almak istediği bilinmiyor. Uzmanlara göre Moskova, Türkiye’nin S-400’leri tam kapasiteyle kullanmadığını ileri sürerek pazarlıkta fiyatı aşağı çekmeye çalışabilir.

Moskova çaresiz kaldı, Türkiye’nin kapısını çaldı! S-400’leri geri istiyor - 1. Resim

ANKARA'NIN KOZLARI

Türkiye’nin elinde de güçlü kartlar bulunuyor. Rusya’nın acil ihtiyacı nedeniyle, Ankara yüksek bir bedel talep edebilir. Savunma kaynaklarına göre böyle bir satış gerçekleşirse, elde edilecek gelir Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projeleri için kullanılabilir.

"ABD'NİN TEPKİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Washington, daha önce Türkiye’nin S-400 alımına sert tepki göstermişti. ABD’nin, Rusya’ya satış ihtimaline nasıl yaklaşacağı ise belirsiz.

Türkiye, yeniden F-35 programına dönmek istiyor.

Diğer yandan Washington ve Ankara, bunun yerine F-16 savaş uçaklarının satışı ve modernizasyonu için anlaşmıştı.

UKRAYNA İÇİN KÖTÜ SENARYO

Defense Express, "Eğer Rusya Türkiye’den S-400 almayı başarırsa, bu durum Ukrayna için olumsuz bir tablo çizecek. Çünkü Moskova, kısa sürede hava savunma kapasitesini artırarak cephede üstünlük sağlamaya çalışacak." şeklinde yorum paylaştı.

Ukrayna ordusu son aylarda Kırım’daki Rus hava savunma sistemlerine ağır darbeler vurmuş, özellikle insansız hava araçlarıyla birçok S-400 bataryasını devre dışı bırakmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Uzmandan kritik uyarı: Sakızlarda gizlenen mikroplastikler kansere davetiye çıkarıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Charlie Kirk suikastı önceden biliniyor muydu? Amazon'daki gizemli kitap! - DünyaCharlie Kirk suikastı önceden biliniyor muydu?İskoçya’da Müslümanlara peş peşe tehdit! 24 saatlik koruma başladı - DünyaAvrupa ülkesinde Müslümanlara peş peşe tehdit!Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı - DünyaTürk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor!İngiltere’nin kalbi kaynıyor! Yüz binler sokağa döküldü: İslam karşıtlarıyla antifaşistler karşı karşıya - DünyaYüz binler sokağa döküldü!Ankara uyardı: Soğuk Savaş’ta Rus jetini vuran Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür! - DünyaAnkara uyardı! "Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür"NATO sınırına sadece 40 km uzaklığında! Belarus’ta gizli füze üssü ifşa oldu - DünyaGizli füze üssü ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...