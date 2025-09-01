Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
S-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! "Görüşmeye hazırız"

Moskova, Türkiye’ye teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için yeni bir adım attı. Rusya Federal Askeri-Teknik İş Birliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugaev, “Bakım zamanı geldi” diyerek kapsamlı bakım teklifini duyurdu. Şugaev, yalnızca S-400 değil tüm askeri başlıklarda da “Türk ortaklarımızla görüşmeye hazırız” mesajı verdi.

Moskova, daha önce Türkiye’ye teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için kapsamlı bakım teklifi sundu. 

Rusya Federal Askeri-Teknik İş Birliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugaev, sistemlerin uygun savaş koşullarında muhafaza edilmesi için temel bakımın şart olduğunu açıkladı.

"BAKIM ZAMANI GELDİ"

Çin'de gazetecilere açıklama yapan Şugaev, “Türkiye ile S-400'ler konusunda uzun bir geçmişimiz var. Bakımlarının yapılması gerekiyor. Belirli bir süre geçtiğini göz önünde bulundurarak mevcut sistemlerin kapsamlı bakımını sunuyoruz” dedi.

Şugaev ayrıca, S-400'lerin uygun koşullarda korunmasının sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti.

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİNDE KISITLAMA YOK"

Rus yetkili, Türkiye ile askeri-teknik iş birliğinde herhangi bir kısıtlama olmadığını da dile getirerek, “Sadece hava savunma değil, diğer tüm başlıkları da Türk ortaklarımızla görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Türkiye, Rusya’dan toplamda 2,5 milyar dolar karşılığında dört S-400 bataryası satın almıştı. Sistemlerin teslimatı 2019 yılı sonuna kadar tamamlandı. Türkiye, 2020 yılı sonlarında S-400 sistemlerinin testlerini başarıyla gerçekleştirmişti.

PUTİN'DEN TÜRKİYE MESAJI: ÖZEL ROL OYNAYACAK

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümünde özel bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını açıkladı.

