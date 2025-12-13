Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve İzmir'de 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
- İstanbul Esenler'deki operasyonda 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.
- İzmir Buca'daki operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu detaylar yer aldı: "insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
İSTANBUL: İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda;
- 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap,
- 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İZMİR: İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu Buca ilçesinde yapılan operasyonda;
- 3 Milyon 46 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin TAMAMI tutuklandı.
Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."