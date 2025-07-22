Ağaçlar madencilik için mi kesiliyor? Rakamlar muhalefeti yalanlıyor

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilerek yasalaşırken, kesilen ağaçlara ilişkin rakamlar, muhalif kesimlerin zeytinlik ve ormanlık alanlar üzerinden yürüttüğü algı operasyonunu boşa çıkarıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre, yılda kesilen her 100 bin ağaçtan sadece 1 tanesi madencilik faaliyetleri için kesiliyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, mevcutta Türkiye’deki orman alanlarının binde 3’ünün madencilik faaliyetleri için geçici olarak kullanıma açıldığını söyledi. Öner “Bugün Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanları gençleştirmek için düzenli olarak ağaç kesimi yapılırken, yılda kesilen her 100 bin ağaçtan sadece 1 tanesinin madencilik faaliyetleri için kesildiği hesaplanıyor.

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Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 44 ilde rehabilite edilen 108 maden sahasında 8 bin 830 hektarlık alanda bugüne kadar toplam 20 milyon 428 bin fidan dikildi. Enerji ve madencilik projelerini planlarken, doğayı ve toplumsal hassasiyetleri gözeten bir yaklaşım, belki daha fazla çaba gerektirir, ama uzun vadede hepimizin kazancı olur. Ya maden, ya zeytin diye taraf olmak ülkemize kaybettirir. Her ikisini de insan ve çevre faktörünü önceleyerek üretmeliyiz” diye konuştu.