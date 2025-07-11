Balkonda kahve içen kadının üstüne ağaç düştü!

Tekirdağ'da evinin balkonunda kahve içen kadın üzerine ağaç düşmesi sonucu hastanelik oldu. Talihsiz kadın o anları, "Balkonun köşesinde kahvemi içiyordum. Bir çıtırtı sesi geldi. Baktım ağaç üzerime doğru geliyor, kızım kaçtı, ben ağacın arasında kaldım." diye anlattı.

Olay dün akşam saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Mesut Kahya Sokak üzerindeki bir binada yaşandı. Yarım asırlık akasya ağacı bir evin balkonuna devrildi. O sırada kızı ile karşılıklı kahve keyfi yapan Ümriye Şengelir, ağacın altında kaldı.

BİR ÖNCEKİ GÜN KAMYON ÇARPMIŞTI

Evin pencereleri kırıldı, maddi hasar da meydana geldi. Önceki gün bir kamyonun geçişi esnasında ağaca çarptığı ve ağacın aldığı darbe sonucu ertesi gün de dayanamayarak devrildiği öne sürüldü.

"KIZIM KAÇTI BEN AĞACIN ARASINDA KALDIM"

Olayla ilgili konuşan Ümriye Şengelir, "Balkonun köşesinde kahvemi içiyordum. Bir çıtırtı sesi geldi. Baktım ağaç üzerime doğru geliyor, kızım kaçtı, ben ağacın arasında kaldım. Ben de çok şükür önemli bir şey yok kollarım biraz acıdı, başıma darbe aldım" diye konuştu.



İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası yıkılan ağaç kaldırılarak sokak temizliği yapıldı.