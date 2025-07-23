16 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla! Ambulanslar 6 ayda 3 milyon hasta taşıdı

Türkiye, kara, hava ve deniz ambulanslarıyla acil sağlık hizmetlerinde zamanla yarışıyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ücretsiz sunulan bu hizmet, sağlıkta fırsat eşitliğini mümkün kılıyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Türkiye, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak ve hayat kurtaran müdahalelere zamanında ulaşmak adına kara, hava ve deniz ambulanslarıyla örnek bir sistem uyguluyor. Sağlık Bakanlığı, 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında bu yıl 3 milyona yakın vatandaşa kara ambulanslarıyla hizmet verdi. Bu sayı 16 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla. Hava ambulansları ile bu yıl 1.543, deniz ambulanslarıyla da 1.105 vaka sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Zamanla yarışan vakalarda önemli rol üstlenen hava ambulansları 2008’den bu yana 48 bin 242 hastayı hayata bağlayan köprü görevi gördü.

Son 18 yılda toplam 40 bin 28 hastanın tahliyesi ise deniz yoluyla sağlandı. İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Sivas, Kayseri, Adana, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Van’da hava ambulansı bulunuyor. Türkiye’nin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da ücretsiz şekilde sunuluyor. Kırsaldan metropole, adalardan yüksek dağ köylerine kadar Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan bu sistem; hızlı müdahalenin yanı sıra sağlıkta fırsat eşitliğini de mümkün kılıyor.