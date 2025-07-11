Hasta taşıyan ambulans, tırla çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan F.Y. idaresindeki ambulans, Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda S.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.

5 YARALI

Kazada, ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personeli M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.