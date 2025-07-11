Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hasta taşıyan ambulans, tırla çarpıştı: 5 yaralı

Hasta taşıyan ambulans, tırla çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Çubuk, Kazalar, Ambulans, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan F.Y. idaresindeki ambulans, Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda S.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.

5 YARALI

Kazada, ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personeli M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muhtar Hasan Ali Cafer’in acı ölümü: Cesedini jandarma bulduArda Güler'in Luka Modric'e vedası gündem oldu! Herkes o anları konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhtar Hasan Ali Cafer’in acı ölümü: Cesedini jandarma buldu - 3. SayfaMuhtar Hasan Ali Cafer’in acı ölümü: Cesedini jandarma bulduLunapark dönüşü kaldırımda yürüyorlardı! Baba-oğul feci kazada can verdi - 3. SayfaBaba-oğul feci kazada can verdiFeci kazada Tesla cayır cayır yandı! 2 hemşire hayatını kaybetti - 3. SayfaTesla yandı, 2 hemşire hayatını kaybetti!Tır şoförünün esrarengiz ölümü! Gerçek otopside belli olacak - 3. SayfaTır şoförünün esrarengiz ölümü!Kapkaça uğrayan kadın dehşeti yaşadı! Yerde sürüklediler - 3. SayfaKapkaça uğrayan kadın dehşeti yaşadı!Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 3. SayfaSamsun merkezli dev operasyon! Kadın erkek hepsi yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...