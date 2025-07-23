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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yalanlama! 'Atatürk'e yer verilmedi' iddiası çürütüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 takviminde Atatürk'e yer verilmediği iddiasını yalanladı. İddialara dair yapılan açıklamada "2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir. 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 2026 takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiaları tamamen gerçekçilikten uzaktır" sözlerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Diyanet takviminde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çeşitli vesilelerle geçtiğini, 2026 takviminde de yer verilmesinin planlandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan "Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediği, 2025 yılı takviminde ise 10 Kasım tarihli sayfada ise geçiştirildiği" ifadelerinin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yalanlama! 'Atatürk'e yer verilmedi' iddiası çürütüldü - 1. Resim

Tarihe mal olmuş devlet büyükleri, ilim adamı, sanatkar ve milli kahramanlar gibi önemli şahsiyetlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e defaatle takvimde yer verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir. 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 2026 takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiaları tamamen gerçekçilikten uzaktır. Ayrıca 2026 Diyanet takviminin basımı henüz gerçekleştirilmemiştir. Henüz baskısı yapılmayan 2026 takvimi ile ilgili böyle bir iddia ortaya atılması, gazetenin Başkanlığımıza yönelik art niyetli ve tarafgir yaklaşımını bir kez daha göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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