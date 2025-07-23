Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan hedef çizdi: Müzakerelerde nihai hedef ateşkes

Bakan Fidan hedef çizdi: Müzakerelerde nihai hedef ateşkes

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan hedef çizdi: Müzakerelerde nihai hedef ateşkes
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın diplomatik çözümü amacıyla İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yeniden müzakereler yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılan toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

Bakan Fidan hedef çizdi: Müzakerelerde nihai hedef ateşkes - 1. Resim

BAKAN FİDAN: NİHAİ HEDEF ATEŞKES

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor. Ukrayna ve Rusya son beş ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

Diplomasinin kalbinin attığı İstanbul'daki toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

S Sport Plus Digiturk'te var mı, nasıl izlenir?Barcelona, Marcus Rashford'u kiraladı! Satın alma opsiyonu belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de orman yangını faciası! Alevlerin arasında kalan 10 işçi şehit oldu - GündemAlevlerin arasında kalan 10 işçi şehit olduMSB acı haberi duyurdu! Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu - GündemMSB acı haberi duyurdu! Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olduErdoğan'dan Özgür Özel'e 'kumpas' resti: Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, versene mahkemeye! - Gündem"Elinde 32 saatlik video varsa versene mahkemeye!"Askeri anlaşmaya imza atıldı! Türkiye ve Guatemala için yeni dönem - GündemAskeri anlaşmaya imza atıldı! Türkiye için yeni dönemDiyanet İşleri Başkanlığı'ndan yalanlama! 'Atatürk'e yer verilmedi' iddiası çürütüldü - GündemDiyanet 'Atatürk'e yer verilmedi' iddiasını yalanladıİstanbul'da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı'nda kritik saatler - Gündem"Nihai hedef barışa giden bir ateşkestir"
Sonraki Haber Yükleniyor...