Bakan Fidan hedef çizdi: Müzakerelerde nihai hedef ateşkes

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın diplomatik çözümü amacıyla İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yeniden müzakereler yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılan toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

BAKAN FİDAN: NİHAİ HEDEF ATEŞKES

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor. Ukrayna ve Rusya son beş ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.