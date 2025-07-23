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İstanbul'da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı'nda kritik saatler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı&#039;nda kritik saatler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur barış müzakereleri İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Rus ve Ukrayna heyetleri, İstanbul’da Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında yapılacak barış görüşmeleri için Çırağan Sarayı'na geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi.

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı'nda kritik saatler - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı'nda kritik saatler - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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