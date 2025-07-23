İstanbul'da Rusya ile Ukrayna barışı görüşmeleri 3. turu! Çırağan Sarayı'nda kritik saatler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 23 Temmuz 2025 18:15 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 18:50 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur barış müzakereleri İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Rus ve Ukrayna heyetleri, İstanbul’da Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında yapılacak barış görüşmeleri için Çırağan Sarayı'na geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi. TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru