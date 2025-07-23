Eşkıya filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? 1996 yapımı film ekrana geliyor

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Eşkıya, Şener Şen ve Uğur Yücel’in etkileyici performanslarıyla beğeniyle karşılanıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek Eşkıya filmi çekim yeri, oyuncuları ve konusu merak edildi.

Eşkıya filmi nerede çekildi, oyuncuları kim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yavuz Turgul’un senaryosunu yazıp yönettiği 1996 yapımı Eşkıya, Türk sinema tarihinin önemli yapımlarından biri olarak yıllardır izleyicilerin beğenisini topluyor.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkıya filminin çekimleri, hikayenin geçtiği iki farklı coğrafya olan Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi ve İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat semti ile Beyoğlu çevresinde gerçekleştirildi.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI

Şener Şen - Baran (Eşkıya)

Uğur Yücel - Cumali

Sermin Hürmeriç - Keje

Yeşim Salkım - Emel

Kamran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru - Emel'in annesi

Özkan Uğur - Sedat

Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal

Güven Hokna - Sevim Abla

Kemal İnci - Mustafa

EŞKIYA FİLMİ KONUSU NE?

Eşkıya, 35 yıl önce Cudi Dağları’nda jandarma tarafından yakalanan bir eşkıya grubundan sağ kalan tek kişi olan Baran’ın (Şener Şen) hikayesini anlatıyor.

Hapisten çıktıktan sonra köyüne dönen Baran, doğduğu toprakların baraj suları altında kaldığını öğrenir ve kendisini jandarmaya ihbar eden en yakın arkadaşı Berfo’nun (Kamran Usluer) ihanetini keşfeder.

Berfo, Baran’ın altınlarını çalarak çocukluk aşkı Keje’yi (Sermin Hürmeriç) alıp İstanbul’a kaçmıştır. Baran, intikam ve Keje’yi bulmak için İstanbul’a gider ve burada Beyoğlu’nun karanlık sokaklarında yaşayan Cumali (Uğur Yücel) ile tanışır. Cumali’nin suçla dolu dünyası, Baran’ın hikayesiyle kesişirken film aşk, ihanet ve adalet temalarını işliyor.