Eşkıya filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? 1996 yapımı film ekrana geliyor
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Eşkıya, Şener Şen ve Uğur Yücel’in etkileyici performanslarıyla beğeniyle karşılanıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek Eşkıya filmi çekim yeri, oyuncuları ve konusu merak edildi.
Eşkıya filmi nerede çekildi, oyuncuları kim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yavuz Turgul’un senaryosunu yazıp yönettiği 1996 yapımı Eşkıya, Türk sinema tarihinin önemli yapımlarından biri olarak yıllardır izleyicilerin beğenisini topluyor.
EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eşkıya filminin çekimleri, hikayenin geçtiği iki farklı coğrafya olan Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi ve İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat semti ile Beyoğlu çevresinde gerçekleştirildi.
EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI
Şener Şen - Baran (Eşkıya)
Uğur Yücel - Cumali
Sermin Hürmeriç - Keje
Yeşim Salkım - Emel
Kamran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu
Ülkü Duru - Emel'in annesi
Özkan Uğur - Sedat
Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal
Güven Hokna - Sevim Abla
Kemal İnci - Mustafa
EŞKIYA FİLMİ KONUSU NE?
Eşkıya, 35 yıl önce Cudi Dağları’nda jandarma tarafından yakalanan bir eşkıya grubundan sağ kalan tek kişi olan Baran’ın (Şener Şen) hikayesini anlatıyor.
Hapisten çıktıktan sonra köyüne dönen Baran, doğduğu toprakların baraj suları altında kaldığını öğrenir ve kendisini jandarmaya ihbar eden en yakın arkadaşı Berfo’nun (Kamran Usluer) ihanetini keşfeder.
Berfo, Baran’ın altınlarını çalarak çocukluk aşkı Keje’yi (Sermin Hürmeriç) alıp İstanbul’a kaçmıştır. Baran, intikam ve Keje’yi bulmak için İstanbul’a gider ve burada Beyoğlu’nun karanlık sokaklarında yaşayan Cumali (Uğur Yücel) ile tanışır. Cumali’nin suçla dolu dünyası, Baran’ın hikayesiyle kesişirken film aşk, ihanet ve adalet temalarını işliyor.