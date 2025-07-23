Askeri anlaşmaya imza atıldı! Türkiye ve Guatemala için yeni dönem

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Temmuz 2025 19:09 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 19:22 - Güncelleme:

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen ve yerli savunma sanayi ürünlerinin vitrine çıkarıldığı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'da (IDEF 2025) stratejik imzalar atmaya devam ediyor. Fuar kapsamında Türkiye ile Guatemala arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. BAKAN GÜLER VE GUATEMALALI MEVKİDAŞI İMZALADI Türkiye ile Guatemala arasında imzalanacak askeri anlaşma için fuar kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz Ramos katıldı. Tören, Bakan Güler ve mevkidaşı Ramos'un anlaşmayı imzalamasının ardından fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru