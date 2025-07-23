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Milli yüzücü Arel Gültekin'den EYOF 2025'te altın madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Arel Gültekin, 200 metre kelebek yüzme finalindeki 2:00.33'lük derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

Milli yüzücü Arel Gültekin'den EYOF 2025'te altın madalya - 1. Resim

EYOF 2025'te milli kadın sporculardan Ela İşcan da 200 metre kurbağalama finalindeki 2:30.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye yüzmedeki ilk, oyunlardaki 4. altın madalyasını alırken milli sporcuların oyunlardaki toplam madalya sayısı 9'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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