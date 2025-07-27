Bakan Yumaklı ekim ayını işaret etti! "Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek uyardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili konuştu. "Riskli günlerden geçiyoruz" diyen Yumaklı, yangınlarla ilgili "Bu iki gün sonra, üç gün sonra bitecek gibi değil. Ekim 2025'e kadar sadece biz değil, vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok şehrinde meydana gelen orman yangınları yüreklerimizi de yaktı.

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son bilgileri aktardı. Riskli günlerden geçildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Bu iki gün sonra, üç gün sonra bitecek gibi değil. Ekim ayına kadar teyakkuzda olmalıyız. En maliyetsiz, en kolay yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır." dedi.

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Bakan Yumaklı açıklamalarında şunları söyledi:

"BURSA'DAN GÜZEL HABERLER ALABİLİRİZ"

"Halihazırda devam eden bizleri uğraştıracağını söylediğimiz kanyonlar, uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangını devam ediyor. Bursa Kestel'deki yangın da devam ediyor. Durumun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya odaklanmış durumdayız. An itibarıyla iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bursa'dan güzel haberler alabiliriz. Kahramanmaraş Onikişubat'ta da söndürme çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor.

"1765 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI"

Sabah'ın ilk ışıklarıyla Kestel'e müdahaleler başladı. Rüzgara karşı da tedbirler alınmış durumda. Havada 6 uçak, 4 helikopter söndürme çalışmalarına devam ediyor. 694 kara aracımız var. 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sürdürüyor. Şu ana kadar 3 mahallede 481 haneden 1765 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı.

Her aracı her coğrafi koşullarda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar uygunsa oraya onları sevk edersiniz. Karabük'te 57 mahallede 1839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı. Kahramanmaraş'ta da tedbiri elden bırakmayıp teyakkuz halinde müdahaleye devam ediyoruz.

"RİSKLİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Biz dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışında alan olmak üzere 86 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da iki gün sonra üç gün sonra bitecek gibi değil. Ekim 2025'e kadar sadece biz değil, vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerekiyor. En maliyetsiz, en kolay yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır. Türkiye'nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama bütün vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını istirham ediyorum.

Bizim için büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz olmak üzere Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz riskli görünüyor. Bizler bütün imkanlarımızı, bütün konumlandırmalarımızı buna göre yapmış durumdayız."