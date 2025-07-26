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Bir yangın haberi de Sakarya'dan! Ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Sakarya, Hendek, Orman Yangını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Düzce - Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bir yangın haberi de Sakarya'dan! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

"YÜKSEK GERİLİM HATTINDA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Sakarya ve Düzce’den ekiplerimiz ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Rüzgarın şiddeti fazla bölgede, bu da bizi etkiliyor. Yeşilyayla’da şu anda alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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